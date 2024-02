Etsy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Anleger-Stimmung bei Etsy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wie aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte. Diese Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 5 schlechte und 1 gutes Signal identifiziert wurden. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Empfehlung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse verzeichnete Etsy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,98 Prozent, was einer Underperformance von -24,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche entspricht. Auch im Sektorvergleich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Etsy mit -9,06 Prozent deutlich darunter. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Etsy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,64 auf, was 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Etsy bei 77,88 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 75,87 USD liegt, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der GD50 liegt bei 76,61 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".