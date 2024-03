Etsy Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Etsy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 64,22 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 63,61, was ebenfalls eine neutrale Einstufung für den 25-Tage-RSI ergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Etsy mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozentpunkten, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Etsy bei -44,23%, was 42% unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,96% verzeichnet, zeigt sich Etsy mit 51,19% deutlich schwächer. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Etsy diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung von Etsy auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.