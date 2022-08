Etsy-Aktie: 120 US-Dollar! Wann werden 240 daraus?

Bei der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) gibt es das Erreichen eines kleinen Meilensteins zu feiern. Oder aber einer runden Marke. Der E-Commerce-Akteur hat einen Aktienkurs von 120 US-Dollar erreicht. Nicht schlecht, damit geht die Erholung im Moment weiter.

Wenn wir zurückschauen, so hat die Etsy-Aktie ausgehend von einem 52-Wochen-Tief von 67 US-Dollar inzwischen wieder 80 % an Börsenwert dazugewonnen. Es drängt sich allmählich der Verdacht auf, dass die Anteilsscheine in der Growth-Korrektur wirklich etwas zu tief gefallen sind.

Können 240 US-Dollar daraus werden? Möglich erscheint das, das Rekordhoch der E-Commerce-Aktie liegt schließlich bei einem Kursniveau von 307 US-Dollar und stellt gleichzeitig das 52-Wochen-Hoch dar. Trotzdem bleibt die Frage, wann es erneut zu einer Kursverdopplung kommen könnte. Beziehungsweise, was dafür passieren müsste.

Etsy-Aktie: 240 US-Dollar sind nicht einfach so möglich

Damit die Etsy-Aktie wieder auf 240 US-Dollar klettert, müsste eine Menge passieren. Rein mit Blick auf die fundamentale Bewertung dürfte mehr nötig sein als das jetzige Wachstum. Derzeit beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis zum Beispiel auf einen Wert von ca. 6,4. Außerdem ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 35,6 ebenfalls nicht preiswert. Zumal das Nettoergebnis in diesem Jahr leicht nachgeben dürfte.

Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 70 aus dem Stegreif erscheint mir etwas zu teuer. Allerdings gibt es Chancen. Das Management der Etsy-Aktie hat schließlich noch ein paar Asse im Ärmel, um das Momentum zu halten oder zu beschleunigen. Es geht um die Marktdurchdringung in einem Billionen-US-Dollar-Markt, wie man selbst konstatiert.

Derzeit investiert man, so meine Wahrnehmung, in das Vertrauen der Plattform. So gibt es inzwischen einen Betrag von 25 Mio. US-Dollar pro Jahr, um Transaktionen rückabwickeln zu können, bei denen etwas schiefgelaufen ist. Auch hat das Management gezeigt, dass man ein Quäntchen Pricing-Power besitzt, indem man die Transaktionsgebühren in diesem Jahr leicht erhöht hat. Maßnahmen, die die Qualität und damit die Quantität bedeutend erhöhen dürften.

Im Moment liegt das Umsatzwachstum der Etsy-Aktie bei lediglich 10,6 % im zweiten Quartal, wobei das Gross Merchandise Volume eher stagnierte. Hier sehen wir auch den Effekt der Erhöhung der Gebühren. Für das dritte Quartal rechnet das Management mit einem Wachstum bei den Erlösen von mindestens 1,5 bis 8 %. Das könnte zumindest eine Prognose sein, die etwas tief gestapelt ist. Positivere Nettoergebnisse führen vielleicht zu einer Überraschung.

Ich würde nicht so schnell damit rechnen

Trotzdem würde ich bei der Etsy-Aktie nicht so schnell mit einem Kurs von 240 US-Dollar rechnen. Allerdings halte ich das mittelfristig definitiv für möglich. Der E-Commerce-Akteur zeigt, dass Wachstum im Bereich des wahrscheinlichen Szenarios liegt. Nach dem Pandemie-Boost ist es positiv, dass man das Momentum halten kann.

Wir benötigen allerdings mehr Wachstum und mehr Profitabilität. Gelingt das, so könnte ein Kursniveau über 240 US-Dollar definitiv wieder im Bereich des Möglichen sein.

Der Artikel Etsy-Aktie: 120 US-Dollar! Wann werden 240 daraus? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022