Etsy-Aktie -11%: Das passt Anlegern nicht

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) muss am Donnerstag mit einem Kursverlust von über -10% im europäischen Handel einen herben Dämpfer einstecken. Die seit Monatsbeginn angefallenen Kursgewinne haben sich damit vollständig in Luft aufgelöst. Was hat den Kursrutsch ausgelöst?