Eton ist zurück!

Eton hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 62,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +39,42 Prozent darstellt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Eton mit 46,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in diesen Kategorien ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eton beträgt aktuell 46,5 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Mit einem RSI-Wert von 38,46 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eton mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche, der bei 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,49 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.