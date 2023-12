Eton Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich der Aktie von Eton ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung an 11 Tagen positiv und an einem Tag negativ, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie von Eton sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 16,67 Punkten und der RSI25 bei 20,87 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Einschätzung der Analysten bezüglich der langfristigen Perspektive der Eton-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut" eingestuft und 0 als "Neutral" oder "Schlecht". Auch das durchschnittliche Kursziel liegt mit 10 USD deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4,65 USD, was zu einer Erwartung in Höhe von 115,05 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis aller Analysteneinschätzungen.

Allerdings schneidet die Aktie von Eton in Bezug auf die Dividendenrendite mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Eton-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und der Analysteneinschätzungen eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenrendite als Schwachpunkt zu werten ist.