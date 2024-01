Eton Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Sentiment und Buzz: Die Bewertung einer Aktie kann auch durch die Analyse der langfristigen Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Bei der Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Eton interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Eton daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Bewertungen für die Eton-Aktie abgegeben, davon waren 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Eton-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursziel-Bewertung der Analysten beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 128,83 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Eton also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) kann anzeigen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten nun Eton anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,83 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert von 38,19 zeigt ebenfalls an, dass Eton weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Eton eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.