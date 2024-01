Eton Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Energem Corp":

Die Analystenbewertung für Eton sieht insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung um 110,97 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 4,74 USD liegt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Eton derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividendenrendite erhält die Eton-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Eton laut trendfolgenden Indikatoren sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positiv abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Eton als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 46,5 um 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 104,55 im Segment "Arzneimittel". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie auch hier die Einstufung "Gut".