Eton Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eton liegt derzeit bei 37,5 und damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 (Branche: Arzneimittel). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Infolgedessen erhält Eton in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Bezogen auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Eton als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Eton-Aktie beträgt 3,16, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 51,28 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Eton von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Infolgedessen erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Eton-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Eton-Aktie. Für Eton liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 10 USD, was ein Aufwärtspotential von 124,72 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (4,45 USD) darstellt. Aufgrund dieser Analyse erhält Eton somit eine "Gut"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Eton daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.