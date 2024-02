Eton Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Eton-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (55,13) neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Eton basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung rund um die Eton-Aktie. Die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren der letzten Wochen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Eton-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was auf ein Potential von 117,86 Prozent über dem letzten Schlusskurs hindeutet. Somit erhält Eton von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Eton-Aktie liegt mit einem Wert von 43,9 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 101, was darauf hinweist, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und daher auf fundamentaler Basis als "günstig" bewertet wird.