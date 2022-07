Ethisches Investieren und Geschäftsreisen in die USA. Plug Power? Bloom Energy?

Visumantrag – Seit dem steigenden gesellschaftlichen Bewusstsein für die Klimaproblematik und dem Aufkommen von ESG-Kriterien (Environmental Social Governance) messen immer mehr Unternehmen und Investoren dieser Geschäftsform große Bedeutung zu.

Aus der Einhaltung der Kriterien verspricht man sich vor allem zukunftssichere Unternehmen, da Risiken begrenzt werden. Hierdurch werden können auch Investoren angelockt werden. In Europa sind ESG-Kriterien bereits fest in verschiedenen Richtlinien und Investitionsstrategien verankert.

In Amerika sind standardisierte ESG-Richtlinien noch nicht so stark in Investmentportfolios verankert wie in Europa. Unter Investoren besteht jedoch eine große Nachfrage an Nachhaltigkeit, weshalb ethisches Investieren, vor allem in den USA, einen Wachstumsmarkt darstellt. (Potenzielle) Investoren, Berater und Investment-Unternehmen, können sich selbst ein Bild hiervon machen, indem sie eine Geschäftsreise in die USA planen. Reisen in die USA sind, trotz der Visumpflicht, relativ einfach. Für die Einreise in die USA genügt es, ein online-Formular, das sogenannte ESTA, auszufüllen. Ein ESTA kann anstelle eines Visums für die Einreise in die USA verwendet und innerhalb weniger Minuten beantragt werden.

Bedeutung von ESG

Immer mehr Anleger wollen ihr Geld in Unternehmen investieren, die ihre Werte unterstützen. Umwelt- und Corporate Social Responsibility-Kriterien sind eine Reihe von Standards, womit Unternehmen von (potenziellen) Investoren geprüft werden. Umweltkriterien bewerten, welchen Einfluss ein Unternehmen auf die Umwelt hat. Bei immer strenger werdenden Umweltregulierungen ist das ein wichtiger Standard für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Bei den sozialen Kriterien wird untersucht, wie das Unternehmen die Beziehungen zu seinen Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und den Gemeinden, in denen es tätig ist, gestaltet. Bei der Governance geht es um die Führung eines Unternehmens und um die Vergütung von Führungskräften, um Prüfungen, interne Kontrollen und Aktionärsrechte.

Der US-Anlagemarkt

Viele US-Bundesstaaten und Unternehmen sind noch immer von der Nutzung fossiler Brennstoffe abhängig und sind in sozialer Hinsicht wenig voranstrebend. Viele US-Unternehmen machen sich weniger Gedanken über die Klimaauswirkungen ihrer Tätigkeiten und Investitionen und legen mehr Wert auf eine schnelle oder direkte Kapitalbildung. Um diese Unternehmen davon zu überzeugen, zu ESG-freundlichen Geschäftspraktiken überzugehen, ist es wichtig, auf die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile von ESG hinzuweisen. Auf diese Weise kann ein Unternehmen negative Publizität vermeiden und sich über nachhaltige Gewinne erfreuen.

Tipps und ESTA für die Geschäftsreise

Geschäftsreisen bieten die Möglichkeit, Unternehmen zu treffen, neue Kunden zu gewinnen, Vereinbarungen zu treffen und Kontakte zu unterhalten. Durch ein privates Treffen kann Vertrauen aufgebaut werden, um sicherzustellen, dass gemeinsame Ziele (etwa in Bezug auf ESG-Kriterien) erreicht werden können. Das Einreiseverbot, das während der Coronapandemie galt, wurde mittlerweile aufgehoben. Die Einreise in die USA ist für die meisten Menschen wieder problemlos möglich.

Eine Reise in die USA sollte jedoch gut vorbereitet werden, denn je nach Reisezweck wird eine andere Art von Visum benötigt. Für Urlaubs- oder Geschäftsreisen in die USA ist ein ESTA gut geeignet. Das ESTA für die USA erlaubt es, innerhalb von zwei Jahren beliebig oft in die USA zu reisen. Für diejenigen, die umweltfreundlich Reisen möchte, besteht auch die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß während des Visumantrags kompensieren zu lassen.