Damit hat keiner bei Clinuvel Pharmaceuticals gerechnet!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, betrachtet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Clinuvel liegt bei 38,97 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für die Clinuvel-Aktie, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Clinuvel beträgt 0,42 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit leicht über dem Mittelwert von 0,25 Prozent. Aufgrund dieses Wertes erhält die Dividendenpolitik von Clinuvel eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Clinuvel-Aktie liegt bei 17,32 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,88 AUD (-8,31 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Daher erhält Clinuvel eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,31 AUD, was einer Abweichung von -2,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Aktie eine neutrale Bewertung zugeordnet.

Das Sentiment und der Buzz um Clinuvel haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung des Stimmungsbildes.

Zusammenfassend erhält Clinuvel in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale Bewertungen.