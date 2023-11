Etherstack Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die technische Analyse der Aktie von Etherstack zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 33,33 liegt, was als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 41, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als neutral.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 0,35 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,27 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,86 Prozent, was als schlecht bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,26 AUD, was zu einem neutralen Abstand von +3,85 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit der Gesamtnote "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Etherstack investieren, eine Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Software) erzielen können, was 4,16 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Etherstack aktuell einen Wert von 14,11, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und entsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.