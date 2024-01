Ethernity Networks Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "FCC":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ethernity Networks liegt bei 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 76,38 einen Wert unter dem Durchschnitt bedeutet. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Ethernity Networks eine Performance von -88,21 Prozent, was im Branchenvergleich zu einem Underperformance von -86,09 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 82,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ethernity Networks liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, weshalb in dieser Kategorie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung vergeben wird.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ethernity Networks in den sozialen Medien, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.