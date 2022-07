Ethereum: The Merge

Bei Ethereum stehen neue Zeiten bald an. Das Entwickler-Team plant eine Veränderung, die The Merge genannt wird. Dabei kommt es zu einer Software-Umstellung, die das System bedeutend verbessern soll. Nach einem ersten zeitlichen Ablaufplan datiert das Update wohl auf den Zeitraum zwischen August und Oktober dieses Jahres.

Nun hat es einen interessanten Testlauf gegeben, der zeigt: The Merge kann für Ethereum durchaus praktikabel sein. Blicken wir auf die Details.

Ethereum: Neues zu The Merge!

Wie Yahoo Finance berichtet, hat The Merge ein entscheidendes Etappenziel hinter sich gebracht. Das Entwickler-Team von Ethereum hat am Mittwoch der vergangenen Woche quasi so etwas wie eine Generalprobe erfolgreich absolviert. Das dürfte ein starker Indikator für den Erfolg der Maßnahme sein.

Sepolia hieß der Testlauf und er adressierte primär die Validierer innerhalb des Netzwerks, die in Form einer Blockchain-Abstimmung dieser Vorstufe des Merge zustimmen mussten. Dabei hat es eine Zustimmungsrate von 94 % gegeben, was ein guter Wert sei. Zwar nicht perfekt, wie es im Rahmen der Kommentierung weiter heißt. Aber trotzdem einer, der auf eine hohe Akzeptanz hindeute.

Ethereum benötigt bei Entwickler-Updates zum Beispiel eine Zustimmungsrate von 66 %. Insofern sind die 94 % ein sehr solider Wert, was dieses Software-Update betrifft. Teilweise ist sogar von einer einwandfreien Zustimmung die Rede.

Ein Etappenziel für mehr Sicherheit

Mit The Merge möchte Ethereum einige Dinge bewirken, zum Beispiel die Sicherheit des Netzwerks bedeutend verbessern. Aber die Entwickler sehen diesen Schritt auch als eine Möglichkeit an, die Investmentqualität in das Netzwerk zu verbessern. So soll ein deflationäres Asset entstehen, das den Stakeholdern insgesamt eine solide Rendite ermöglicht.

Es scheint sich jedenfalls ein positiver Verlauf bei diesem Sachverhalt anzudeuten. Wie es mit The Merge und Ethereum weitergeht? Sagen wir es so: Es scheint uns ein zumindest wieder etwas wärmerer Krypto-Herbst bevorzustehen. Das ist in der jetzigen Situation solide, schließlich befinden wir uns passend im Sommer in einer Art Krypto-Winter.

