Ethan Allen Interiors Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ethan Allen Interiors war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, obwohl an einigen Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch hauptsächlich auf negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ethan Allen Interiors liegt bei 24,77, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und daher auch als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ethan Allen Interiors liegt bei 27 USD, was auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -15,39 Prozent hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ethan Allen Interiors bei 8,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,43 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.