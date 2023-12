Ethan Allen Interiors Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Ethan Allen Interiors schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einer Differenz von 596,48 Prozentpunkten (5,33 % gegenüber 601,82 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ethan Allen Interiors bei 88,32 Prozent, was mehr als 89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,86 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ethan Allen Interiors mit 86,46 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,79 und liegt somit mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 61. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Einschätzung für Ethan Allen Interiors 0 Mal als Gut, 1 Mal als Neutral und 0 Mal als Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ethan Allen Interiors vor, jedoch erwarten Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 32,47 USD eine Entwicklung von -16,85 Prozent und ein mittleres Kursziel von 27 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".