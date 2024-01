Ethan Allen Interiors Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Ethan Allen Interiors in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu derselben Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ethan Allen Interiors eine Rendite von 5,33 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 % 10,08 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ethan Allen Interiors-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Ethan Allen Interiors bei 8,79 Euro für jeden Euro Gewinn, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 62. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.