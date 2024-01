Ethan Allen Interiors Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Ethan Allen Interiors: Bewertung und Analyse

Ethan Allen Interiors wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,79, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,92 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich während des letzten Monats zunehmend, was zu einer positiven Beurteilung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ethan Allen Interiors-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis mit 39,82 als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ethan Allen Interiors mit 5,33 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 5,81 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse, dass Ethan Allen Interiors im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet ist, die Stimmungslage der Anleger positiv ist, der RSI jedoch auf "Schlecht" steht und die Dividendenpolitik als neutral bewertet wird.