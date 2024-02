Ethan Allen Interiors Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) für Ethan Allen Interiors liegt bei 25,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 42, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Dadurch erhält Ethan Allen Interiors in diesem Punkt eine Bewertung von "Schlecht". Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ethan Allen Interiors im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,32 Prozent erzielt, was 97,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Zyklische Konsumgüter" und "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt die Aktie eine Überperformance und wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ethan Allen Interiors bei 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.