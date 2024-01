Eternity Investment Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Eternity Investment verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,25 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 75,68 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt bei 19,02 Prozent, wobei Eternity Investment aktuell 90,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Eternity Investment. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen stattgefunden haben.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Eternity Investment bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Eternity Investment-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 66,67 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 80 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators gerankt.