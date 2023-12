Eternity Investment Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eternity Investment liegt derzeit bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,88 im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Eternity Investment bei -71,25 Prozent, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,71 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Eternity Investment von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien über Eternity Investment festgestellt. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Rating.