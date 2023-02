Eternalplanet führt sein Energiespeichersystem für Wohnhäuser - EP Cube - in Europa ein

Madrid (ots/PRNewswire) -Eternalplanet ist eine verbraucherorientierte unabhängige Marke für Energietechnologie von Canadian Solar, einem führenden Anbieter von Solarenergielösungen. Am 21. Februar stellte Eternalplanet auf der „Genera 2023: Internationale Energie- und Umweltmesse" in Spanien EP Cube (https://eternalplanetenergy.com/), ein Energiespeichersystem für Wohnhäuser für den europäischen Markt, vor.EP Cube integriert einen Hybrid-Wechselrichter und modulare Batterien, die es dem Nutzer ermöglichen, Energieerzeugung, Verbrauch und Speicherung zu Hause auf intelligente Weise zu steuern. Außerdem zeichnet sich das System durch ein attraktives und kompaktes Design, eine einfache Installation, eine anpassbare Speicherkapazität und eine Fernsteuerung aus. „Nach der Veröffentlichung auf der Messe in Spanien wird der EP Cube sukzessive in Italien, Großbritannien und Deutschland erhältlich sein", so Andy Yin, General Manager von Eternalplanet.Flexible Erweiterung der SpeicherkapazitätMit einem stapelbaren und modularen Speicherdesign entspricht die Kapazität eines einzelnen Batteriemoduls ungefähr 3,3 kWh bei einem Gewicht von 35 kg. Dank dieser Konstruktion ist das Produkt leicht zu transportieren und zu installieren. Jede Einheit kann mit 2 bis 6 Batteriemodulen gestapelt werden. Die gesamte Einheit ist in fünf Größen mit Kapazitäten von 6,6 kWh bis 19,9 kWh erhältlich. Die Module sind in fünf Größen erhältlich und eignen sich für verschiedene Energiebedürfnisse von Haushalten.Sichere und zuverlässige BatterietechnologieDie Batterien bestehen aus Lithium-Eisenphosphat, das eine ausgezeichnete thermische und chemische Stabilität aufweist und eine Reihe von IEC-Zertifikaten erhalten hat. Das Produkt entspricht der Schutzart IP65 und hat eine zehnjährige Garantie.Perfekte KompatibilitätDer EP Cube integriert einen Hybrid-Wechselrichter und unterstützt 2 MPPT-Verbindungen und einen DC-Eingang von max. 16 Amp Photovoltaik (PV). Der EP Cube kann auch DC-Strom aus bestehenden PV-Systemen und dem Netz speichern. Darüber hinaus kann der EP Cube mit max. 7,4 kW EV-Ladegeräten verbunden werden. Diese starke Kompatibilität reduziert die Kosten für die Heimverkabelung.Intelligente APP-ÜberwachungDie EP-Cube-APP ermöglicht es Ihnen, die Energieerzeugung, die Speicherung und den Verbrauch Ihres Heims aus der Ferne zu überwachen. Wenn schlechtes Wetter bevorsteht, erinnert Sie die APP von EP Cube daran, Energie im Voraus zu speichern. Darüber hinaus ermöglicht sie auch eine OTA-Firmware-Aktualisierung (Over-the-Air).„Die Nutzung von Solarenergie und Energiespeicherbatterien zur Erzeugung und Verwaltung von Energie ist eine der besten Lösungen, um die Unabhängigkeit bei der Energieversorgung im Eigenheim zu realisieren. Wir hoffen, dass jedes Haus in Zukunft energieautark sein kann und Menschen saubere Energie kostenlos nutzen können", sagte Andy Yin, General Manager von Eternalplanet.Angel FungPublic Relationship ManagerE-Mail: pr@eternal-planet.comWebsite: https://eternalplanetenergy.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2006414/EP_Cube.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eternalplanet-fuhrt-sein-energiespeichersystem-fur-wohnhauser--ep-cube--in-europa-ein-301752937.htmlOriginal-Content von: Eternalplanet Energy, übermittelt durch news aktuell