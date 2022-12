Eternal Dragons veröffentlicht Alpha-Version seines Auto-Battler-Spiels

Singapur (ots/PRNewswire) -Trailblazer Games kündigt stolz die Alpha-Veröffentlichung von Auto Battler, dem ersten Spiel des Eternal-Dragons-Franchise, am 21. Dezember an.Der Auto Battler, heute veröffentlicht, ist ein spannendes Strategiespiel, in dem die Spieler mit ihren aus mächtigen Drachen und Minions bestehenden Teams um den Sieg kämpfen. Die Spieler wählen in jeder Runde Einheiten aus und positionieren sie strategisch auf dem Schlachtfeld, um sich einen Vorteil gegenüber dem gegnerischen Spieler zu verschaffen und ihn schließlich zu besiegen. Das Spiel ist leicht zu erlernen, hat aber dennoch Tiefe und eine strategische Komplexität, welche die Spieler immer wieder zurückkommen lässt!Die Alpha-Version wird exklusiv für Eternal-Dragons-Besitzer verfügbar sein und kann ab dem 21. Dezember ab 16:00 Uhr CETauf Eternaldragons.com (https://eternaldragons.com/) gespielt werden. In der zweiten Phase der Alpha-Version wird Eternal Dragons seinen Community-Mitgliedern schrittweise erlauben, andere Spieler zum Testen des Spiels einzuladen. Die Alpha-Version des Spiels wird die Kernspielmechanik und frühe Spielinhalte enthalten, mit zwanzig verschiedenen Teamzusammensetzungen, die sowohl im Dungeon als auch im Hard Mode kämpfen können. Darüber hinaus wird es regelmäßige Turniere im PvE-Wettkampfmodus geben, bei denen die Spieler Siege erringen können, um in den Bestenlisten aufzusteigen und Preise zu gewinnen.Die Spieler können Feedback geben und die weitere Entwicklung des Spiels mitgestalten.Andreas Risberg, CPO von Trailblazer Games, kommentiert: „Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team erreicht hat, um Auto Battlers auf die nächste Stufe zu heben! Unsere einzigartige Interpretation des Genres, die auf einem tiefgreifenden taktischen Platzierungsspiel aufbaut, sorgt für ein bemerkenswert ausgewogenes und strategisches Spiel mit hohem Wiederspielwert. Ich bin zuversichtlich, dass die Spieler dies erkennen und vom Gameplay begeistert sein werden!"Nach der Alpha-Veröffentlichung und dem Feedback wird das Spiel weiter verfeinert, bevor es weltweit veröffentlicht und Turniere im E-Sport-Stil umfassen wird. Die Spieler werden ihre Eternal Dragons als spielbare Charaktere einsetzen. Das Spiel wird kostenlos sein und sich auf mobile Endgeräte konzentrieren, um ein großes Publikum von Spielern zusammenzubringen. In der Zwischenzeit werden das Design und die Entwicklung von Spiel 2 und Spiel 3 der Eternal-Dragons-Saga weiter voranschreiten.Für weitere Medieninformationen oder Kommentare wenden Sie sich bitte an:Francisco ReinhardTel.: +49 1575 1502484pr@trailblazer.gamesFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1965617/DragonRiders.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1965619/Eternal_Dragons_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eternal-dragons-veroffentlicht-alpha-version-seines-auto-battler-spiels-301707374.htmlOriginal-Content von: Trailblazer Games, übermittelt durch news aktuell