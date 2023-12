Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Eternal Asia Supply Chain Management lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Eternal Asia Supply Chain Management diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Eternal Asia Supply Chain Management beträgt derzeit 53,85 und wird als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage resultiert ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung des RSI ist daher "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eternal Asia Supply Chain Management beträgt 80, was eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens ist. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist das KGV jedoch hoch. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Eternal Asia Supply Chain Management mit einem aktuellen Kurs von 4,62 CNH inzwischen +1,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,06 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.