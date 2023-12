Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Eternal Asia Supply Chain Management hat in den letzten Monaten aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität im Netz eine positive Bewertung erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Eternal Asia Supply Chain Management war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwog die positive Diskussion, während an drei Tagen negative Themen dominierten. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positive Themen das Gesprächsthema. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine negative Entwicklung in Höhe von 6,65 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. In der Summe wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -0,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält Eternal Asia Supply Chain Management in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.