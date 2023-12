Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Eternal Asia Supply Chain Management hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um 0,35 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -16,98 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,57 Prozent, wobei Eternal Asia Supply Chain Management um 16,06 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eternal Asia Supply Chain Management-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,09 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 4,8 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,7 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 4,56 CNH, was zu einem Abstand von +5,26 Prozent führt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird deutlich, dass über Eternal Asia Supply Chain Management in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben vor allem positive Themen das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.