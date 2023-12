Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Eternal Asia Supply Chain Management verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,63 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") liegt die Performance 15,9 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,73 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,46 Prozent, und Eternal Asia Supply Chain Management liegt aktuell 17,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist im Allgemeinen positiv. In den letzten zwei Wochen gab es jedoch vermehrt negative Themen in den Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" ausfällt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Aktienkurs von 4,75 CNH eine -6,68 Prozent Distanz zum GD200 (5,09 CNH), was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,57 CNH, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eternal Asia Supply Chain Management-Aktie zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand an. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (34) als auch der RSI der letzten 25 Tage (38,98) werden als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die Eternal Asia Supply Chain Management-Aktie.