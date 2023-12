Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Eternal Asia Supply Chain Management. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40,37 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Eternal Asia Supply Chain Management mit -16,63 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Eternal Asia Supply Chain Management mit -16,83 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Eternal Asia Supply Chain Management gegenüber dem Branchendurchschnitt von 1,39 % nur eine Rendite von 0,44 % aus, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,66 von Eternal Asia Supply Chain Management liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 0. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.