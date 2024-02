Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eternal Asia Supply Chain Management gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Was die Dividende betrifft, schüttet Eternal Asia Supply Chain Management derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 0,98 Prozentpunkte (0,53 % gegenüber 1,51 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren Eternal Asia Supply Chain Management mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf einen deutlichen Abwärtstrend hin, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eternal Asia Supply Chain Management bei einem Wert von 65. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie in fundamentaler Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.