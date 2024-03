Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eternal Asia Supply Chain Management derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,66 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,84 CNH) um -17,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,1 CNH weist mit einer Abweichung von -6,34 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 65,21 eine "Neutral"-Bewertung. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0 Prozent. Ein niedrigeres KGV würde die Aktie preisgünstiger erscheinen lassen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht, in denen vor allem pessimistische Meinungen geäußert wurden. Dies, in Kombination mit den negativen Themen rund um Eternal Asia Supply Chain Management, führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Eternal Asia Supply Chain Management als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 60,32, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,57 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.