Eternal Asia Supply Chain Management Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Eternal Asia Supply Chain Management liegt bei 6,76, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,09 und wird als „Neutral“ bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, haben wir die Aktie von Eternal Asia Supply Chain Management untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Eternal Asia Supply Chain Management bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, beträgt bei Eternal Asia Supply Chain Management 0,53 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat einen Wert von 1,55, was zu einer Differenz von -1,03 Prozent zur Eternal Asia Supply Chain Management-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Eternal Asia Supply Chain Management bei 3,84 CNH und ist damit inzwischen -9,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -18,82 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt.