Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Colruyt Nv verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,92 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die durchschnittliche Performance bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Colruyt Nv eine Underperformance von -13,92 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, was Colruyt Nv um 13,92 Prozent unter diesem Wert positioniert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colruyt Nv einen Wert von 13 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bei 0, was bedeutet, dass Colruyt Nv aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell weist Colruyt Nv einen RSI-Wert von 19,62 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Colruyt Nv mit 3,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.