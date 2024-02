Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Colruyt":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Colruyt Nv-Aktie zeigt einen Wert von 86,22, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert geblieben ist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist die Colruyt Nv-Aktie eine Rendite von -13,92 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite mit 13,92 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Colruyt Nv-Aktie von 38,91 EUR als neutral eingestuft, da er mit +4,43 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50 zeigt jedoch ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -5,63 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Colruyt Nv-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.