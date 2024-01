Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Colruyt":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colruyt Nv beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln als durchschnittlich angesehen wird. Grundlegende Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 31,63 Punkten eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,21, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Colruyt Nv also eine neutrale Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Netz durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur Branche hat die Aktie von Colruyt Nv im letzten Jahr eine Rendite von -13,92 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Colruyt Nv derzeit neutrale bis schlechte Bewertungen in verschiedenen Bereichen erhält.