Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Colruyt Nv-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 40,54 EUR lag, was einem Unterschied von +18,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 34,19 EUR entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 39,84 EUR liegt mit einem Unterschied von +1,76 Prozent in ähnlicher Höhe, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 64,95 Punkten, was bedeutet, dass die Colruyt Nv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 47,74, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Colruyt Nv-Aktie zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik verzeichnet Colruyt Nv eine positive Differenz von +3,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.