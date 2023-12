Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Colruyt Nv liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 14 Prozent niedriger, was einer Rendite von -13,92 Prozent entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Colruyt Nv auch hier mit einer Rendite von -13,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Colruyt Nv von 39,71 EUR eine Entfernung von +16,38 Prozent vom GD200 (34,12 EUR), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, weist einen Kurs von 39,83 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Colruyt Nv als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Colruyt Nv werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergeben ein neutral bis leicht positives langfristiges Stimmungsbild. Die Aktie erhält in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Colruyt Nv auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Colruyt Nv in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu der Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung der Anleger.