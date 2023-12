Etablissementen Franz Colruyt Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Colruyt Nv zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 34,5 EUR liegt. Dies ergibt eine Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 41,03 EUR liegt, was einem Abstand von +18,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 39,89 EUR, was einer Differenz von +2,86 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund "Gut".

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Colruyt Nv bei 13,79 liegt, ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 0 auf. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Colruyt Nv bezogen auf das Kursniveau 3,47 Prozent, nur leicht über dem Mittelwert von 2,63 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass sich die Stimmung für Colruyt Nv in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

