Estun Automation, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Anlegerstimmung bei Estun Automation in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Estun Automation-Aktie liegt bei 62,32, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, liegt mit 64,05 im neutralen Bereich. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 23,31 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 18,56 CNH liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als schlecht eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Estun Automation-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Estun Automation-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Estun Automation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Estun Automation-Analyse.

Estun Automation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...