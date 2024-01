Estun Automation Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI basiert auf dem Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, das für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert wird. Der RSI von Estun Automation liegt bei 27,38, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25-Wert von 56,42, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Industrie") hat Estun Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,58 Prozent erzielt. Dies liegt 22,69 Prozent unter dem Durchschnitt, während die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" 1,26 Prozent beträgt, wobei Estun Automation 22,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Estun Automation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Estun Automation wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Estun Automation wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, während an neun Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Estun Automation auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.