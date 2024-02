Estun Automation Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividendenrendite von Estun Automation liegt derzeit bei 0,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,47 Prozent im Vergleich zur Maschinen-Branche. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Estun Automation bei 21,09 CNH liegt. Da der Aktienkurs bei 15,71 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -25,51 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,14 CNH, was einer Differenz von -2,66 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Estun Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,06 Prozent erzielt, was 36,27 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -21 Prozent, und Estun Automation liegt derzeit 35,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.