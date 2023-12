Estun Automation Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Bei Estun Automation wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Estun Automation daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden Estun Automation in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estun Automation 85. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur Branche "Industrie" hat die Aktie von Estun Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,58 Prozent erzielt, was 21,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 0,25 Prozent, wobei Estun Automation aktuell 21,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.