Estun Automation Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, die kurzfristig Kursrückgänge erfahren könnten, während ein niedriger RSI auf überverkaufte Titel hindeutet, bei denen eher Kursgewinne möglich sind. Für Estun Automation wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,7 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 58,89, was bedeutet, dass Estun Automation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Estun Automation eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was darauf hinweist, dass kaum Veränderungen zu erkennen sind. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Die Dividendenrendite von Estun Automation beträgt 0,18 Prozent, was 1,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich erzielte Estun Automation in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,35 Prozent angestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,42 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Estun Automation um 26,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.