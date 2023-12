Estrella Resources Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Estrella-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,01 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,006 AUD lag, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Estrella-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index ein "Schlecht"-Rating für die Estrella-Aktie.