Estre Ambiental Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie von Estre Ambiental zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen.

Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein schlechtes Bild, da die Aktie von Estre Ambiental im vergangenen Jahr eine Rendite von -85,57 Prozent erzielt hat. Dies liegt 117,19 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie". Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 189,09 Prozent weit darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis bei 50 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse insgesamt mit "Neutral" bewertet.