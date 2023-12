Estre Ambiental Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Estre Ambiental in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Estre Ambiental führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der Estre Ambiental liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Estre Ambiental mit -85,57 Prozent mehr als 232 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,73 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Estre Ambiental mit 91,29 Prozent deutlich darunter. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt. Basierend auf dieser Auswertung ergibt sich daher insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.