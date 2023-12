Estre Ambiental Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Estre Ambiental verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -85,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche durchschnittlich um 2,25 Prozent, was bedeutet, dass Estre Ambiental im Branchenvergleich eine Underperformance von -87,81 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 143 Prozent, wobei Estre Ambiental um 228,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Estre Ambiental daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Estre Ambiental diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Estre Ambiental bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Estre Ambiental eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.