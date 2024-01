Estre Ambiental Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Anleger-Sentiment für die Estre Ambiental Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Estre Ambiental-Aktie. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) liegen bei einem Wert von 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Estre Ambiental in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -85,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um 6,87 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 1334,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index und der Branchenvergleich darauf hindeuten, dass die Estre Ambiental-Aktie derzeit neutral bewertet wird.