Estre Ambiental Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwei Wochen wurde Estre Ambiental von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Estre Ambiental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -85,57 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche um 74,57 Prozent, was bedeutet, dass Estre Ambiental im Branchenvergleich um -160,13 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,86 Prozent verzeichnete, liegt Estre Ambiental mit einer Unterperformance von 112,43 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Estre Ambiental liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des Unternehmens als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder Buzz rund um Estre Ambiental. Weder eine tendenziell positive noch eine tendenziell negative Stimmung konnte in den sozialen Medien festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl von Beiträgen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird auch in diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung für Estre Ambiental vergeben. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.