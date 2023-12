Estia Health Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Estia Health-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 3,08 AUD gehandelt, was einer Abweichung von +0,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Diese kurzfristige Bewertung wird als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +8,45 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Estia Health eingestellt waren. Es gab fünf positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch mehrheitlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Estia Health beträgt 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die letzten 25 Tage hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Estia Health zu beobachten. Dies führte zu einer schlechten Bewertung. Gleichzeitig wurde jedoch eine steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Estia Health-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung.